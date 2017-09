Paura a aeroporto Miami, uomo armato colpito da polizia

Un uomo armato è stato colpito dalla polizia all'interno dell'aeroporto internazionale di Miami, in queste ore preso d'assalto da molte persone in fuga dall'uragano Irma. Il terminal J dello scalo è stato evacuato. Non si conoscono le condizioni dell'uomo ferito.