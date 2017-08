Paura a Marsiglia. Van su fermate bus, muore donna

L'autore del gesto è stato immediatamente bloccato dalla Brigata anti criminalità (Bac) nella zona del Porto vecchio e interrogato. Sebbene il modus operandi abbia fatto subito pensare a un altro attentato terroristico, gli inquirenti hanno fatto sapere che per il momento viene privilegiata "la pista psichiatrica".

Il sospetto è un 35enne di nazionalità francese residente a La Tronche, vicino a Grenoble (sud-est), con gravi problemi psichiatrici, già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati come spaccio di stupefacenti, violenza e detenzione illegale di armi. L'uomo era uscito di prigione in primavera per essere ricoverato in un centro di igiene mentale.

"Non c'è nessun elemento che possa qualificare questo atto come terroristico", ha detto il procuratore di Marsiglia, Xavier Tarabeux, aggiungendo che la polizia ha trovato sull'uomo una "lettera di una clinica".

Il sospetto ha spiegato agli inquirenti che si trovava a Marsiglia per seguire delle cure psichiatriche e di aver telefonato all'ospedale durante gli attacchi per raccontare quanto stava accadendo. "Per il momento non abbiamo nessuna informazione sulle motivazioni di questo individuo", ha precisato la polizia aggiungendo che il fermato non è schedato 'S', la sigla utilizzata per indicare i possibili radicalizzati.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver rubato il mezzo, una Renault Master bianca, verso le 8:15 l'uomo ha cominciato una folle corsa nel quartiere della Croix Rouge, dove ha falciato la giovane, che ha riportato gravi fratture alle gambe e al bacino. Il conducente ha poi proseguito dirigendosi pochi chilometri più a sud, nel quartiere della Valentine. Seguendo lo stesso copione, l'uomo ha puntato una donna centrandola in pieno mentre aspettava l'autobus. La vittima è deceduta poco dopo.

L'area del Porto vecchio è rimasta bloccata fino alle 16 per permettere agli agenti e alla scientifica di effettuare le rilevazioni. "Plaudo alla reattività delle forze dell'ordine che hanno permesso il rapido fermo del presunto autore" del duplice investimento, ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Gérard Collomb.

Reazioni sono arrivate anche da altri rappresentanti politici. "La distruzione del sistema sanitario per trattare la malattia mentale, il rifiuto di prendere in considerazione la sua realtà ha un prezzo. Lo paghiamo a Marsiglia" ha scritto su Facebook Jean-Luc Mélenchon, leader della France Insoumise, con un chiaro accenno ai tagli previsti dal governo al sistema sanitario.