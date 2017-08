PBD: sì a Previdenza vecchiaia 2020

Riunito in assemblea oggi a Lucerna, il Partito borghese democratico (PBD) ha approvato il progetto Previdenza per la vecchiaia 2020, in votazione il 24 settembre. I delegati hanno anche raccomandato il 'sì' per il Decreto federale sulla sicurezza alimentare.