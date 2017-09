PC-7 è precipitato nella zona dello Schreckhorn

È precipitato nella zona dello Schreckhorn, nelle Alpi bernesi, il PC-7 dell'aeronautica militare scomparso stamani mentre era in volo da Payerne (VD) a Locarno.

Lo ha comunicato poco fa il Dipartimento federale della difesa. Non vi sono ancora informazioni sulla sorte del pilota, unica persona a bordo dell'apparecchio.

Il pilota era esperto, ha affermato in una conferenza stampa a Berna il capo delle Forze aeree, comandante di corpo Aldo Schellenberg. Per rispetto dei famigliari non vengono comunicate informazioni più precise relative all'uomo.

Il colonnello Pit Bruns, capo della condotta della Forze aeree, ha riferito che il volo fra Payerne (VD) e Locarno era a vista, in modo che il pilota potesse determinare da solo la rotta sulla base della meteo e delle circostanze. Bruns ha anche sottolineato che i piloti di milizia godono di molta esperienza e devono volare regolarmente.

Sulla base dei dati radar è stato possibile delimitare la ricerca nella zona dello Schreckhorn, cima di 4078 metri delle Alpi bernesi. Le cattive condizioni atmosferiche rendono difficile l'intervento sul posto. Secondo Bruns è comunque perfettamente normale che le Alpi vengano attraversate anche quando nevica.

Interrogato su un'eventuale maggiore frequenza di incidenti dell'aeronautica militare negli ultimi anni, Schellenberg ha detto che ciascun episodio viene analizzato in dettaglio. Non vi sono però collegamenti fra gli eventi: ogni volta la situazione era completamente differente.