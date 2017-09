PC-7 precipitato: recuperato il corpo del pilota

Le operazioni di recupero, nella zona dello Schreckhorn, sopra Grindelwald, erano state ritardate dalla nebbia e dalla neve. Le autorità non hanno fornito indicazioni riguardo alla vittima dell'incidente aereo, limitandosi ad affermare che si tratta di un ufficiale di milizia.

Il monomotore d'addestramento era partito martedì alle 8.30 dall'aerodromo di Payerne (VD) alla volta di Locarno, dove era atteso per le 09.30. L'apparecchio non è mai arrivato: i rottami sono stati localizzati nel pomeriggio dello stesso giorno in alta montagna. La giustizia militare si sta occupando della vicenda.