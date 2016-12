Pearl Harbor, condoglianze di Abe ma non scuse

Quell'attacco segnò l'entrata degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale.

"Qui è dove noi ricordiamo che anche quando l'odio brucia di più, quando il richiamo al tribalismo è più forte, dobbiamo resistere alla spinta a rinchiuderci, a demonizzare chi è differente", ha detto il presidente americano. "Il sacrificio fatto qui, l'angoscia della guerra, ci esorti a cercare quella divina scintilla che accomuna tutta l'umanità", ha poi aggiunto.

"Noi non dobbiamo più ripetere gli orrori della guerra: questo è il solenne impegno che noi giapponesi abbiamo preso", ha detto, da parte sua, il premier giapponese che ha offerto "le più sincere e durature condoglianze" per le vittime dell'attacco del 7 dicembre 1941.

Abe non ha presentato le scuse del Giappone per quell'attacco, come del resto Obama, nella sua storica visita ad Hiroshima, non aveva chiesto scusa a nome dell'America per la bomba atomica di 71 anni fa.