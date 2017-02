Pediatri Usa, marijuana pericolosa per cervello adolescenti

Sulla rivista 'Pediatrics', gli specialisti prendono posizione contro l'utilizzo di cannabis da parte di bambini e teenager, anche per ragioni mediche.

A far scattare la nota - secondo l'organizzazione - è il 'lassismo' instauratosi dopo la liberalizzazione in molti Stati dell'erba a uso ricreativo. "I genitori che ne fanno uso - osserva il co-autore dello studio Seth Ammerman, professore alla Stanford University - pensano vada bene anche per i propri figli, ma non è così". "Molti - osserva ancora il ricercatore - dicono ai medici: 'io uso la marijuana moderatamente e non mi crea problemi', perché non lasciarla usare anche ai miei figli".

Il rapporto su Pediatrics sottolinea che il cervello continua il suo sviluppo almeno sino ai 20 anni, e secondo vari studi, l'uso di cannabis altererebbe le regioni del cervello preposte alla pianificazione e alla memoria.