Pernottamenti: aumento del 3,9% in agosto, +2,2% in Ticino

In agosto i pernottamenti in Svizzera sono cresciuti del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2016, a 4,26 milioni, soprattutto grazie ai turisti stranieri. In Ticino sono state censite 347'542 notti (+2,2%), nei Grigioni 555'893 (+3,5%).