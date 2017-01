Persone disabili: integrarle meglio in mercato lavoro

Per raggiungere tale scopo nel 2017 sarà costituita una conferenza ad hoc, suddivisa in tre incontri. L'obiettivo è elaborare un piano direttore comune a tutti coloro che operano nel settore dell'integrazione professionale.

Il primo appuntamento della "Conferenza nazionale per l'integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro" - presieduto dal consigliere federale Alain Berset - è previsto il 26 gennaio a Berna. In questa occasione saranno individuate le necessità d'intervento nei rispettivi ambiti di competenza. Nella seconda riunione, prevista il 18 maggio, i partecipanti dovranno definire possibilità concrete per rafforzare l'inserimento delle persone in situazione di disabilità.

L'obiettivo principale è quello di rafforzare la collaborazione e migliorare il coordinamento degli interventi.

Nel terzo appuntamento - che come il primo sarà presieduto da Alain Berset e si terrà il 23 novembre - i partecipanti confermeranno la loro disponibilità ad attuare e continuare a sviluppare i campi di intervento formulati secondo un approccio partecipativo nel piano direttore e a valutare il raggiungimento degli obiettivi.

Alla conferenza nazionale parteciperanno i principali attori coinvolti nell'integrazione professionale delle persone handicappate nel mercato del lavoro, ovvero: i datori di lavoro e i sindacati, i medici, gli specialisti attivi negli ambiti della scuola e della formazione, i responsabili della Collaborazione interistituzionale nel settore sociale (CII), l'Assicurazione per l'invalidità (AI) e altre assicurazioni, le autorità cantonali, gli uffici federali nonché le associazioni dei disabili e gli stessi handicappati.

La "Conferenza nazionale per l'integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro" è organizzata dal Dipartimento federale dell'interno su incarico del parlamento.