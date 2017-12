Perù: proteste a Lima contro grazia a ex presidente Fujimori

Migliaia di persone sono scese in piazza a Lima per protestare contro la grazia concessa all'ex presidente Alberto Fujimori dall'attuale leader del Paese Pedro Pablo Kuczynski.

Fujimori sta scontando una condanna a 25 anni per violazione dei diritti umani, corruzione e sostegno alle squadre della morte.

Secondo quanto riferisce la Bbc, scontri sono stati segnalati tra manifestanti e polizia, che ha usato i lacrimogeni per disperdere la folla. "No alla grazia", hanno urlato i dimostranti nel secondo giorno di proteste iniziate alla vigilia di Natale. La folla ha cercato di raggiungere l'ospedale dove Fujimori, 79 anni, è ricoverato da sabato per un abbassamento della pressione, ma è stata bloccata dagli agenti.

Kuczynski, ha riconosciuto la rabbia per la sua decisione, ma ha spiegato che non poteva "permettere a Fujimori di morire in prigione". Ha quindi negato di aver concesso l'"indulto umanitario" come parte di un accordo con il suo partito per evitare il proprio impeachment, per aver ricevuto pagamenti illegali dal gigante edile brasiliano Odebrecht.