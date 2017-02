Petizione a Consiglio federale: Trump diventi "persona non grata"

Il Consiglio federale deve dichiarare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "persona non grata" in Svizzera. È la rivendicazione dell'organizzazione Campax: circa 9500 persone hanno firmato una petizione online.

Una dozzina di attivisti ha trasmesso oggi il testo a una rappresentante della Cancelleria federale. Con la raccolta di firme, i contestatori reagiscono al decreto anti immigrazione emesso da Trump lo scorso 26 gennaio.

L'esclusione selettiva di stranieri provenienti da paesi principalmente musulmani è semplicemente intollerabile dal punto di vista della dignità umana e della libertà di religione, sostiene la petizione.

I contestatori volevano recapitare la petizione anche all'ambasciata degli Stati Uniti in occasione del Presidents' Day, giorno festivo in onore dei diversi presidenti americani. L'ufficio è però chiuso per la festività, ha riferito all'ats uno degli attivisti.

Campax è un'organizzazione svizzera indipendente che organizza "campagne su temi importanti di attualità". Essa si batte per una democrazia aperta, per un'economia giusta e verde nonché "per una società solidale, che si preoccupa del prossimo".