Petry: "non farò parte gruppo parlamentare AfD"

Frauke Petry, ex leader di Afd, Alternative fuer Deutschland ha annunciato a sorpresa in conferenza stampa oggi di non voler entrare a far parte del nuovo gruppo parlamentare del partito.

"Faremo opposizione in parlamento e sarà un compito gravoso, ma la nostra ambizione è andare al governo nel 2021", ha detto Petry. "Non farò parte del gruppo dell'Afd in parlamento", ha aggiunto prima di lasciare la sala, ancor prima di rispondere alle domande dei giornalisti. Negli ultimi mesi si sono manifestate divisioni tra la Petry e gli altri dirigenti del partito che fa il suo ingresso in parlamento con il 13% dei consensi.

Petry ha detto di aver preso la decisione "dopo lunga riflessione". Già in mattinata Petry aveva avuto modo, intervenendo sulla Zdf, di criticare il copresidente Alexander Gauland per le sue parole successive all'annuncio dei primi risultati, in cui prometteva di "dare la caccia a Frau Merkel". "Questa è la retorica, credo, che gli elettori civili non considerano costruttiva", ha detto Petry.