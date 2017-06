Pfäffikon (SZ): azione di protesta del personale di Vögele

Dipendenti della catena di moda Charles Vögele hanno condotto un'azione di protesta oggi nella sede principale di Pfäffikon (SZ), in collaborazione con il sindacato Unia. I dimostranti - circa 40 - chiedono un piano sociale con prestazioni definite in modo chiaro.

I collaboratori della catena di abbigliamento, venduta lo scorso inverno all'italiana OVS, vogliono tra l'altro un fondo sociale amministrato pariteticamente per casi gravi e prestazioni supplementari come una buonuscita per gli impiegati colpiti dai tagli. Lo hanno rivendicato in una nota di protesta consegnata alla direzione.

A gennaio Charles Vögele aveva rivelato la prevista soppressione di circa 100 posti nella sua sede principale e a maggio ha annunciato un nuovo taglio di ulteriori 160 impieghi a Pfäffikon e Freienbach (SZ).