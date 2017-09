Philippot, vice Le Pen, lascia Front National

Ieri sera, la Le Pen aveva annunciato il ritiro delle deleghe nel partito a Philippot, dopo che il suo vice aveva rifiutato a più riprese di lasciare la presidenza del suo movimento, Les Patriotes.

Marine Le Pen aveva deciso - dopo mesi di polemiche - di retrocedere Philippot a vicepresidente di fatto senza alcuna attribuzione di incarico dopo averlo ammonito a lasciare la guida della sua associazione. Con Philippot - che ha dichiarato di "non avere il gusto di restare per non fare niente" - abbandonano il partito anche l'eurodeputata Sophie Montel e il vicepresidente e confondatore di Les Patriotes, Frank de Lapersonne.

Per Nicolas Bay, segretario del FN, Philippot "ha rifiutato il dibattito" perché "aveva paura del risultato del voto". Negli ultimi giorni, il dibattito si è incentrato sullo "sdoganamento" di alcuni principi che la direzione del partito non avrebbe digerito. Il pretesto è stato la polemica sul "couscous-gate", la foto di Philippot con un gruppo di amici in un ristorante di Strasburgo dove si mangiava - invece della choucroute o di altre specialità locali - un piatto "non di origine francese". Dura la reazione di Louis Aliot, vicepresidente del FN e compagno di Marine Le Pen: "Finalmente ci sarà tranquillità nel Front National, dove un estremista settario, arrogante e vanitoso tentava di imbavagliare la nostra libertà di discutere".