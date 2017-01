Piano di austerità per miliardi se no a Riforma III, Maurer

Le ministro delle finanze Ueli Maurer mette in guardia contro un no alla la Riforma III dell'imposizione delle imprese. Ciò costringerebbe la Svizzera a risparmiare nei prossimi quattro-otto anni.

"Se vince il no, sin dal giorno dopo lancio un programma di risparmio per miliardi di franchi per i prossimi anni", ha affermato il consigliere federale UDC in un'intervista al domenicale Schweiz am Sonntag. Maurer ritiene inoltre che si dovranno fare sacrifici budgetari per quattro-otto anni.

Se la riforma, in votazione il 12 febbraio, sarà accettata "apporterà una quantità incredibile di sicurezza" finanziaria alla Svizzera, afferma il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF). La terza riforma dell'imposizione delle imprese dovrebbe entrare in vigore nel 2019.

Lo zurighese ritiene che da alcuni anni la Svizzera soffre già di una mancanza di creazione di nuove imprese . Ciò è dovuto all'attuale insicurezza giuridica nei confronti dell'Unione europea, alle incertezze legate all'iniziativa sull'immigrazione di massa e a elevate imposte.

Ritiene quindi che un non alla Riforma III darebbe un segnale "assolutamente devastante. "Se rifiutiamo la riforma perderemo impieghi e avremo zero probabilità di crearne di nuovi", conclude Maurer.