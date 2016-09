Piattaforma nazionale per apprendere lingua in tandem

La piattaforma elettronica offre un'alternativa virtuale all'incontro "reale", spiega il Forum del bilinguismo (Forum du bilinguisme/für die Zweisprachigkeit, sul suo sito web manca una denominazione italiana) in una nota diramata oggi.

Oltre che alle sei sedute di incontri annue proposte a Bienne, sede del Forum, e a Berna, gli interessati possono ormai iscriversi sul nuovo sito (in francese e tedesco: http://tandem.bilinguisme.ch/) per trovare un partner di tandem. Esso consente di accedere a una banca dati di persone che desiderano condividere le loro conoscenze linguistiche per apprendere in cambio un altro idioma.

In concreto, l'utente può creare il proprio profilo linguistico precisando la lingua offerta e quella in cui desidera perfezionarsi oralmente. Può anche dire in che modo vuole praticare il tandem: incontri reali oppure via Skype o Face Time. È anche possibile valutare le proprie conoscenze linguistiche.

La piattaforma, offerta di recente, conta per ora una sessantina di profili che propongono in particolare scambi linguistici in francese, tedesco e inglese, indica la fondazione, che nel suo sito menziona però anche l'italiano e altre lingue e che nelle prossime settimane lancerà una campagna per far conoscere il nuovo strumento.

http://www.bilinguisme.ch