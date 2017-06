PIL: leggero incremento della crescita nel primo trimestre

Dopo un trimestre positivo, nei primi tre mesi del 2017 i consumi privati sono aumentati dello 0,1 %, una tasso inferiore rispetto alla media pluriennale. Un impulso positivo per il PIL è giunto dalle spese per la salute mentre i settori alloggio e energia l'hanno trascinato verso il basso invece contribuito negativamente.

Le spese per i consumi dello Stato hanno segnato un lieve incremento (+0,4 %). Gli investimenti in beni di equipaggiamento, negativi nel trimestre precedente, sono cresciuti invece dell’1,7 %, soprattutto grazie al settore ricerca e sviluppo. Gli investimenti in costruzioni sono aumentati dello 0,4 %.

Globalmente quindi la domanda interna ha fornito un contributo positivo alla crescita del PIL, sostenuta sia dai consumi che dagli investimenti.