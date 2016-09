A Pisa riaffiorano resti casa conte Ugolino

L'individuazione dell'area, spiega una nota del Consorzio, "ha permesso di riportare in luce una sequenza di strutture e livelli d'uso che si collocano tra il XII secolo e lo scorcio del XVIII secolo, confermando la presenza in questa zona degli edifici di proprietà del conte Ugolino della Gherardesca: della struttura abitativa posseduta da Ugolino rimangono alcune tracce, ben documentabili, che testimoniano l'avvenuta distruzione nei primi anni del XIV secolo, come riportano le fonti scritte".

"Si conservano solo parzialmente - prosegue la nota - il pavimento di un ambiente interno e quel che rimane di perimetrali esterni e tramezzi interni che furono oggetto di un sistematico smontaggio, in alcuni casi fino ai livelli di fondazione, secondo le leggi antimagnatizie in vigore nella Repubblica Pisana tra tardo Duecento e Trecento".

Lo scavo nella parte ovest del giardino, in posizione limitrofa all'attuale edificio del Consorzio, ha evidenziato invece una sequenza archeologica e una serie di strutture diverse, importanti tanto per confronto con quanto rinvenuto nell'altro saggio di scavo, quanto più in generale per la storia del quartiere di Chinzica e di Pisa tra medioevo e prima età moderna. Sono stati rinvenuti i resti strutturali (murature e pavimentazioni) e le stratificazioni relative di un grande edificio costruito nella prima metà del XII secolo, che hanno restituito importanti informazioni sull'urbanizzazione del quartiere di Chinzica e sull'edilizia cittadina in questo periodo. A differenza dell'abitazione di Ugolino, questo edificio ha evidenziato tracce di frequentazione anche nel XIV e fino alla metà del XV secolo, periodo a partire dal quale nell'area sono state realizzate diverse ghiacciaie seminterrate, che probabilmente sono rimaste in funzione almeno fino al Seicento, ovvero nel periodo di proprietà dei Lanfranchi e fino all'insediamento della magistratura dei Consoli del Mare.

I reperti ritrovati (ceramiche, vetro, piccoli manufatti in osso o in pietra lavorati e monete, databili tra il XII e gli inizi del XIX secolo) saranno restaurati e presentati al pubblico il prossimo anno.