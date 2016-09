Più entrate illegali in Ticino nella 2.a settimana di settembre

Durante la seconda settimana di settembre ci sono stati più tentativi di entrare illegalmente in Svizzera rispetto a quella precedente. Il Corpo delle guardie di confine (CGC) ha censito 1405 casi, di cui 1211 in Ticino.

Nella prima settimana erano rispettivamente 1164 e 1013 casi. Si tratta di tentativi di entrate e non di persone, perché a volte una persona ci prova più di una volta oppure i migranti tentano di traversare la frontiera in gruppo, precisa il CGC.

Secondo i dati provvisori forniti oggi, la maggior parte delle persone fermate, anche nella seconda settimana, proveniva da Guinea, Eritrea, Etiopia e Gambia.

Malgrado l'aumento, le cifre non sono comunque a livello dei record di luglio e agosto. Il mese scorso in Ticino sono state registrate 6376 entrate illegali, con un picco di oltre 2000 in una settimana.