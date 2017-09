Più lunga pista di biglie è svizzera, quasi 3 chilometri

La pista è stata installata in un solo giorno: per riuscire nell'impresa il personale è stato diviso in 25 squadre, ha indicato Sensirion.

La pioggia e il forte vento hanno reso ancora più difficile la sfida, che però alla fine è stata vinta: nonostante la meteo sfavorevole il record precedente è stato superato di 600 metri. Il tutto potrà quindi finire nel Guinness dei primati.