Plastica in stomaco metà uccelli marini

È l'allarmante quadro di una ricognizione di scienziati dell'Ente nazionale di ricerca Csiro, che "ha compiuto lunghissime passeggiate" - riferisce il responsabile del progetto Chris Wilcox - lungo la linea costiera del continente, raccogliendo campioni di rifiuti tra il bordo dell'acqua e la vegetazione dietro la spiaggia.

"Circa otto milioni di tonnellate di rifiuti vengono scaricati negli oceani ogni anno. E in generale i margini delle maggiori città costiere tendono a essere le aree peggiori", scrive Wilcox sulla rivista Frontiers in Ecology and the Environment. "I rifiuti scaricati illegalmente attorno ai margini delle città sono un fattore significativo", aggiunge. "Abbiamo visto di tutto. Praticamente ogni genere di pezzi di plastica che si vede nella vita quotidiana".

A differenza di problemi più vasti come il cambiamento climatico, l'inquinamento degli oceani non sarebbe costoso da fermare, se le persone si prendessero più cura nel disfarsi dei rifiuti, sottolinea lo scienziato. "Ciascuno di questi pezzi di plastica è stato in qualche punto in mano a qualcuno. È di importanza critica essere più attenti su come usiamo queste cose".