PLR: fondata sezione Appenzello interno

La sezione conta un dozzina di membri, ha precisato Gido Karges, il presidente ad interim. L'assemblea del delegati del PLR svizzero, in programma il 24 giugno, deciderà se accogliere i nuovi arrivati.

Il partito per il momento non ha obbiettivi elettorali concreti. Il suo scopo è far conoscere le idee liberali e partecipare al dibattito politico, ha spiegato Karges. In Appenzello interno esistono già sezioni del PPD, dell'UDC e del PS.