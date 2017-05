Politecnici: misure di risparmio per 90 milioni fra 2018 e 2020

Un'evoluzione accolta negativamente dai responsabili: "avremo meno soldi a disposizione nel 2018 rispetto al 2017, e questo significa che non potremo procedere agli investimenti previsti. A più lungo termine, questo avrà conseguenze nefaste sulla capacità di innovazione dell'economia svizzera", secondo il presidente del Consiglio dei PF, Fritz Schiesser, citato in un comunicato.

I politecnici di Zurigo e Losanna, l'Istituto Paul Scherrer, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), quello dell'acqua (Eawag) e quello sui materiali (Empa) dovranno fare i conti con una riduzione del 3% (70 milioni) dei fondi federali.

A questi si aggiungono 20 milioni l'anno di risparmi che riguardano progetti a cui si dovrà rinunciare, indicano i PF. Per il periodo 2017-2020, il Parlamento ha votato un credito per 10,4 miliardi di franchi.

Il Consiglio dei PF ha deciso di destinare lo 0,4% delle risorse finanziarie per promuovere l'uguaglianza fra donna e uomo, ad esempio tramite il finanziamento per la cura dei figli in modo da permettere alle ricercatrici di partecipare a conferenze nel mondo intero e l'aumento dei posti disponibili negli asili nido. Le alte scuole inoltre organizzano atelier per interessare le donne alla ricerca e programmi per giovani ricercatrici.

Il Consiglio ha anche nominato 18 nuovi professori: otto uomini e sette donne a Zurigo e tre uomini a Losanna.