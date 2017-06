Politecnici Zurigo e Losanna nella "top 20" classifica di QS

In testa alla classifica stilata dalla società britannica Quacquarelli Symonds (QS), figura per il sesto anno consecutivo il Massachusetts Insitute of Technology (MIT). Seguono altre due università americane: Stanford e Harvard.

L'ETH di Zurigo è il migliore ateneo al di fuori di USA e Gran Bretagna. Nella "top 100" a livello mondiale figurano pure l'Università di Zurigo (73esimo rango) e quella di Ginevra (98esima). La classifica tiene conto inoltre dell'Università di Losanna (146esima) e di quella di Basilea (149esima).

Con quattro atenei su nove fra la "top 50" nel settore della ricerca, la Svizzera è considerata un Paese all'avanguardia in questo campo a livello internazionale. Le università elvetiche attirano con successo ricercatori da tutto il globo e intrattengono ottimi rapporti con il mondo dell'economia, si legge in una nota.