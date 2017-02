Polizia di Heidelberg: su Twitter, autista è tedesco, non rifugiato

È questo uno dei tweet che in queste ore sta postando la polizia di Heidelberg, in risposto ai messaggi che stanno affollando la rete in cui si afferma che l'uomo alla guida dell'auto che ieri ha travolto tre persone, uccidendo un 73enne, è in realtà uno straniero, un rifugiato islamico, nonostante quanto dichiarato dalla polizia.

Alcuni di questi tweet contengono messaggi offensivi tanto che la polizia non esclude azioni penali. "Esamineremo i tweet e valuteremo se siano punibili per il loro contenuto", ha dichiarato alla Dpa il portavoce della polizia di Heidelberg.