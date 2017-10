Porrentruy, scoperti proiettili per catapulta sul sito del castello

Gli attuali lavori lungo un muro di sostegno del castello di Porrentruy (JU) hanno riservato una piacevole sorpresa agli archeologi, i quali hanno rinvenuto un centinaio di proiettili per catapulta risalenti al Medioevo.

I proiettili in pietra calcarea di forma sferica hanno un diametro compreso tra 25 e 60 centimetri per un peso che va da 30 a 250 chili l'uno, ha comunicato oggi la Cancelleria giurassiana. Il Castello di Porrentruy è stato per secoli la residenza dei principi-vescovi di Basilea, signori della regione.