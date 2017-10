Portogallo: dramma incendi, almeno 20 morti

Secondo quanto ha reso noto la Protezione civile, una coppia è morta tra le fiamme in un garage a Penacova (Coimbra), mentre un uomo è stato sorpreso dalle fiamme mentre passeggiava a Vale de laço (Sertã). Tra le vittime anche una giovane donna incinta deceduta in un incidente mentre cercava di sfuggire alle fiamme sull'autostrada A-25, dove la visibilità è notevolmente ridotta a causa del fumo provocato dagli incendi. Altre vittime nei comuni di Penacova, Nelas, Serta e quattro a Vouzela.

Il primo ministro Antonio Costa ha dichiarato "lo stato di catastrofe" e ha avvertito che non ci sono vigili del fuoco sufficienti per rispondere a tutti gli incendi attivi in ​​Portogallo, dove tra gennaio e fine settembre sono già 216.000 gli ettari di terreno andati in cenere, di cui 23 mila da inizio ottobre.