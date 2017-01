PPD: portare il dibattito sui valori sociali

Il PPD tiene alla sua identità cristiana e in questo 2017 intende portare il dibattito politico sui valori sociali in Svizzera.

"La cristianità fa parte della nostra identità di partito", ha detto oggi il presidente Gerhard Pfister ai media a Berna, in occasione del tradizionale incontro dell'Epifania. In questo senso è anche importante parlare dei valori.

Riflessioni sono in corso ad esempio sui rapporti fra fondamentalismo religioso e Stato di diritto. "Se c'è bisogno di precisare l'articolo sulla religione nella Costituzione, faremo delle proposte entro la primavera", ha affermato Pfister, ripetendo a più riprese che certe caratteristiche dell'islam creano una relazione problematica con lo Stato di diritto.

Il presidente ha poi minimizzato le differenze fra le correnti conservatrici e progressiste del PPD, così come fra le città e le campagne. Ha inoltre giustificato l'astensione del partito dal voto finale al Parlamento sull'applicazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa: "non eravamo soddisfatti della soluzione proposta, ma non volevamo mettere in pericolo il programma europeo di ricerca Horizon 2020", ha detto.