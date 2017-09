Predicatore di Bienne: Parmelin, comprendo e condivido indignazione

In un'intervista pubblicata questa settimana dalla Weltwoche, Parmelin ha detto che il suo primo pensiero spontaneo una volta appresa la notizia è stato: "impossibile: esiste qualcosa del genere in Svizzera?".

Il ministro della difesa respinge la critica mossa al SIC - il Servizio delle attività informative della Confederazione - di non avere fatto nulla in materia. Il SIC - spiega - indaga sul 64enne originario della Libia dal 2005 in diversi casi. Dalla fine del 2016 l'uomo è al centro di un'inchiesta per sospetta radicalizzazione e appello alla violenza.

Secondo Parmelin la Svizzera non fa eccezione, la minaccia del fondamentalismo islamico è aumentata negli ultimi anni. "Vi è un rischio accresciuto che è rimasto uguale negli ultimi mesi", continua. "Bisogna essere coscienti che un attentato è possibile anche in Svizzera".

Il capo del Dipartimento federale della difesa non si esprime su una notizia diffusa dal Tages-Anzeiger, secondo la quale vi sono stati nella Confederazione già tre piani per attacchi terroristici, che sarebbero stati evitati solo grazie a interventi di polizia. "Non commento questo genere di notizie. Ma bisogna essere in chiaro che la Svizzera può essere un obiettivo del terrorismo islamico".

"Isis, Al-qaida e altre organizzazioni hanno dichiarato guerra all'Occidente: noi ne facciamo parte", prosegue il ministro UDC. "La domanda non è: perché non vi sono stati attacchi? Bensì: quando vi saranno attacchi? E soprattutto: come fare per scongiurarli?`". Anche perché la neutralità - si dice convinto l'ex viticoltore - non ha alcun ruolo, non protegge dallo jihadismo.