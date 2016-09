Premi Balzan 2016 a due italiani e a un tedesco

I laureati sono Piero Boitani, dell'Università di Roma La Sapienza, per la letteratura comparata; Reinhard Jahn, del Max-Planck Institute di Goettingen, per le neuroscienze molecolari e cellulari, e Federico Capasso, dell'Università di Harvard, per la fotonica applicata. Il quarto premio, per le relazioni internazionali, storia e teoria, non è stato attribuito e slitta all'anno prossimo.

La metà di ciascun premio dovrà finanziare, su indicazione del premiato, progetti di ricerca svolti da giovani studiosi e ricercatori.