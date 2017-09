Premi cassa malattia: lancio iniziativa libertà a cantoni

Il giorno dopo l'annuncio dell'aumento dei premi è stata lanciata un'iniziativa popolare che chiede la creazione di un'istituzione cantonale basata sul modello di una cassa di compensazione per stabilirli e riscuoterli.

L'iniziativa "Assicurazioni malattia. Per una libertà di organizzazione dei cantoni" vuole lasciare ai cantoni la libertà di creare o meno un'istituzione incaricata di compensare l'insieme dei costi sostenuti dall'assicurazione sanitaria obbligatoria, ha indicato oggi in un comunicato il comitato promotore.

L'istituzione dovrebbe inoltre negoziare con gli operatori sanitari le tariffe in vigore e affidare a partner locali il compito di finanziare le prestazioni necessarie di prevenzione e promozione della salute alla popolazione.

Il testo è il risultato di un processo di riflessione iniziato in seguito alla bocciatura, da parte del popolo, dell'iniziativa per una cassa malattia unica votata nel settembre del 2014 e accettata solo in quattro cantoni romandi. I promotori, all'indomani dell'annuncio dei premi di cassa malattia, non hanno perso tempo per lanciare l'iniziativa che trova ora sostegno anche nella Svizzera tedesca.

Il comitato di iniziativa è formato da una ventina di personalità elvetiche impegnate nel settore sanitario o politico, tra cui quattro consiglieri di Stato a capo dei rispettivi dipartimenti che si occupano di sanità. Si tratta di Mauro Poggia (MCG/GE), Pierre-Yves Maillard (PS/VD), Heidi Hanselmann (PS/SG) e Anne-Claude Demierre (PS/FR).