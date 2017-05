Premio per legge più inutile alla SECO per norme su guanti barbecue

Il premio per la "legge più stupida e inutile" va quest'anno alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e alla sua direttrice Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch per la decisione di applicare anche in Svizzera le nuove norme UE sui guanti da barbecue.