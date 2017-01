Presidente Leuthard, discorso a corpo diplomatico

"Per maggiori le sfide che dobbiamo affrontare, e che riguardano noi tutti, è fondamentale affrontarle assieme e in collaborazione", ha affermato la Leuthard, citando in proposito i conflitti in varie regioni del globo, il riscaldamento climatico, le migrazioni e le difficoltà dell'economia mondiale, che arranca.

Nel corso della sua lunga storia, con fasi anche tormentate, la Svizzera ha imparato che è necessaria la cultura della riconciliazione e della collaborazione per raggiungere compromessi e trovare soluzioni in tempi difficili, ha ancora detto la ministra.

La presidente della Confederazione ha poi ricordato che in politica estera la Svizzera si impegna a livello mondiale con contributi scientifici ed economici, nonché per la pace e la sicurezza.

"Tra gli interessi fondamentali della Svizzera c'è quello di rafforzare il diritto internazionale. Ciò fa parte dei nostri valori e degli ideali di libertà e democrazia su cui è basato il nostro Stato federale. Più sicurezza, stato di diritto e libertà nel mondo rafforzano la dignità umana e la stabilità", ha sottolineato.

Il nunzio apostolico Thomas Edward Gullickson, decano del personale diplomatico presente a Berna, ha dal canto suo ricordato che ancora non si riesce a far partecipare al benessere della società le fasce più sfavorite e più bisognose di protezione.