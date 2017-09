Previdenza: casse pensioni ribadiscono, giù tasso di conversione

"Le casse non posso vivere in eterno con un tasso che non è in linea con l'invecchiamento della popolazione", ha indicato all'ats il presidente dell'ASIP Jean Rémy Roulet. Altrimenti si indebolisce una parte del secondo pilastro.

Ogni cassa deve ora analizzare l'impatto che il rifiuto della previdenza 2020 avrà per ciascuno istituto. Il no all'abbassamento del tasso di conversione concerne comunque solo la parte obbligatoria degli averi previdenziali.

Secondo Roulet occorre progettare quanto prima una nuova riforma. "Più si aspetta e più la fattura sarà salata", si dice convinto lo specialista.