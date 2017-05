Prezzi alla produzione e all'importazione: in aprile calo mensile

C'è stato un dello 0,2% rispetto a marzo e ma un aumentato dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2016.

La flessione rispetto al mese precedente è dovuta fondamentalmente alla riduzione dei prezzi di prodotti petroliferi e macchine, precisa un comunicato dell'UST.

Nel dettaglio per quanto riguarda il dato sui soli prezzi alla produzione - che mostra l'evoluzione dei prodotti indigeni - si è registrata una contrazione dello 0,1% a livello mensile, ma un aumento dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2016. Il calo da un mese all'altro è dovuto alla diminuzione dei prezzi delle macchine, degli orologi, rottami di ferro e prodotti petroliferi. Al contrario sono aumentati i prezzi di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali e carne suina, indica l'UST.

I prezzi all'importazione si sono contratti dello 0,4% in aprile rispetto a marzo, ma sono progrediti del 2,3% nell'arco di un anno. L'evoluzione del ritmo mensile è dovuta essenzialmente ai prezzi inferiori di carburanti, olio da riscaldamento e macchine. Sono invece aumentati i prezzi per computer e unità periferiche, alluminio e prodotti relativi.

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti manifatturieri non hanno mostrato variazioni in aprile rispetto a marzo, ma sono progrediti dello 0,3% su base annua. Per le esportazioni i prezzi sono calati rispettivamente dello 0,2% e dello 0,7%.