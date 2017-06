Prezzi all'importazione e produzione: in calo a maggio

Sul fronte della produzione, che mostra l'evoluzione dei prodotti svizzeri, il calo mese su mese è stato dello 0,4% ed è dovuto soprattutto alla riduzione dei prezzi dei prodotti farmaceutici. Meno cari anche i prodotti farmaceutici di base, i prodotti petroliferi, pitture, vernici, inchiostri da stampa e adesivi sintetici nonché altri prodotti chimici. In aumento, viceversa, i prezzi dei rottami di ferro.

La diminuzione (-0,1%) dei prezzi all'importazione, afferma ancora l'UST, si deve soprattutto a carburanti, petrolio greggio, gas naturale, olio da riscaldamento, computer nonché metalli non ferrosi e prodotti relativi. Prezzi più elevati sono stati registrati invece per prodotti organici dell'industria chimica, prodotti in materie plastiche e materie plastiche in forme primarie. Sono cresciuti anche i prezzi della frutta nonché dei prodotti farmaceutici di base.