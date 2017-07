Prezzi stabili per i trasporti pubblici forse già da quest'anno

Lo ha annunciato oggi alla stampa domenicale il direttore dell'Unione dei trasporti pubblici (UTP), Ueli Stückelberger.

"Negli ultimi anni i prezzi sono cresciuti in modo considerevole, anche con la nostra approvazione. Adesso siamo però del parere che l'incremento costante delle tariffe deve cessare", ha dichiarato Stückelberger in un'intervista rilasciata alla "Zentralschweiz am Sonntag"/"Ostschweiz am Sonntag". La fine dell'aumento dei prezzi dei biglietti potrebbe concretizzarsi già nel corso di quest'anno, ma il direttore dell'UTP non ha voluto fornire precisazioni in merito.

"Non voglio anticipare i tempi" perché trattative sono ancora in corso, ha aggiunto Stückelberger. L'Unione dei trasporti pubblici comunicherà le nuove tariffe probabilmente già il prossimo giovedì.