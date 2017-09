Prezzo dell'elettricità in leggero aumento nel 2018

I prezzi dell'elettricità aumenteranno leggermente per le economie domestiche nel 2018, ha annunciato la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom). Un nucleo familiare tipo la fattura annuale sarà di 918 franchi, 13 franchi in più rispetto a quest'anno.

I circa 650 gestori della rete di distribuzione svizzera sono tenuti a comunicare entro fine agosto le tariffe alla ElCom e ai clienti. Per un nucleo familiare tipo la ElCom ha calcolato che la fattura salirà a 20,4 centesimi per chilowattora (ct./kWh) per l'offerta più economica, cioè 0,3 ct./kWh in più (+ 2%) rispetto al 2017. Per il prodotto standard che solitamente ha plusvalore ecologico il costo sarà di 28 ct./kWh.

Le tariffe sono composte dai costi per l'utilizzazione della rete (costi di rete), dai prezzi dell'energia, dalla rimunerazione a copertura dei costi (RIC), dai tributi e dalle prestazioni agli enti pubblici. Nel 2018 calano i costi di rete (-4%) e il prezzo dell'energia (-5%) ma aumenta la RIC. I tributi agli enti pubblici rimangono stabili.