Prime gelate al suolo, crollo delle temperature

L'autunno si avvicina e con esso i primi freddi. In alcune zone le temperature hanno subito un crollo di oltre 20 gradi in 24 ore; la scorsa notte si sono registrate le prime gelate al suolo a Nord delle Alpi.

Nella regione di Berna a livello del terreno la colonnina di mercurio è addirittura scesa al di sotto dello zero, segnando nella capitale -1,5 gradi, a Meiringen e Koppingen temperature attorno agli 0,5 gradi. Sottozero anche il suolo a Sion (VS) e Altdorf (UR), indica oggi meteonews in una nota.

Un freddo pungente si è diffuso in diverse vallate alpine, come ad esempio a Buffalora, sul Passo del Forno, dove il termometro è sceso a -5,9 gradi o ad Andermatt con -3,5 gradi. Più temperata invece La Brévine (NE), la cosiddetta "Siberia svizzera", dove si sono registrati "solo" -1,2 gradi.

Questo improvviso cambiamento delle temperature è stato in alcune località impressionante: a Thierachern (BE) ad esempio, si è passati dai 22,9 gradi di ieri mattina agli 1,7 di oggi; nella capitale ieri si segnalavano 20 gradi contro i 3 di stamane.