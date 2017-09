Prime proiezioni: no a Previdenza 2020, sì a sicurezza alimentare

Stando alle prime proiezioni la legge federale sulla previdenza 2020 sarà respinta, mentre il decreto federale sulla sicurezza alimentare, come previsto, sembra indirizzato ad una netta approvazione. È quanto afferma l'istituto gfs.bern, riportato dalla SRF.

La riforma Previdenza 2020 rimane così incerta e l'istituto non avanza cifre, limitandosi a parlare di un "trend" relativamente chiaro. Non è per contro ancora possibile avanzare previsioni sul secondo tema, l'aumento dell'AVS, precisano gli specialisti.

I primi risultati finali disponibili concernono i cantoni di Glarona e Nidvaldo, che respingono gli oggetti rispettivamente con il 63% e 60% (previdenza 2020) e con il 61% in entrambi i casi (AVS).

Vi sono anche risultati parziali concernenti Ginevra, dove si profila un netto no ai due temi (60% e 58%) e Basilea città, che invece li approva (54% e 56%).

Per quanto riguarda Zurigo, una proiezione dell'ufficio di statistica prevede una maggioranza di favorevoli alla riforma (52% e 56%).

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare sono già disponibili i risultati definitivi di alcuni cantoni: a Nidvaldo il testo è approvato con il 75,59% di "sì" contro il 24,41% di "no". Non molto distante il risultato di Glarona, con il 69,26% di favorevoli e il 30,74% di contrari.

Il decreto è nato in parlamento come controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Per la sicurezza alimentare" dell'Unione svizzera dei contadini (USC), poi ritirata.