Prime rivendicazioni salariali per 2018, SIC chiede almeno +0,75%

L'economia svizzera si conferma in ripresa e nella maggioranza dei rami si osserva uno sviluppo positivo, scrive la SIC in un comunicato odierno. Inoltre per la prima volta dopo diversi anni i prezzi al consumo sono in progressione: è previsto un rincaro che potrebbe arrivare fino allo 0,5% quest'anno e in quello seguente.

Secondo l'organizzazione, che rappresenta circa 50'000 affiliati, aumenti in busta paga di almeno lo 0,75% si giustificano quindi in tutti i settori.

Le previsioni congiunturali sono al rialzo e le imprese che hanno particolarmente sofferto per il rafforzamento del franco si sono largamente adattate alle nove condizioni. I consumi delle economie domestiche sono in progressione e anche le esportazioni stanno approfittando della crescita globale. Nel corso degli ultimi anni, molto difficili, le aziende elvetiche hanno dato prova di solidità e competitività, in gran parte grazie all'impegno dei loro dipendenti, sostiene la SIC.

Per quanto riguarda i singoli settori, l'associazione chiede aumenti dell'1,0-1,5% per il ramo bancario, dell'1,25-1,5% per le assicurazioni, dello 0,75-1,0% per il commercio al dettaglio e quello all'ingrosso, dell'1,0-1,5% nell'informatica e nelle telecomunicazioni, dello 0,75-1,0% nell'artigianato, dell'1,0% nell'industria delle macchine, dell'1,5% nell'industria chimica e farmaceutica, dello 0,75% nel trasporto aereo, dello 0,75-1,25% nell'amministrazione pubblica e dello 0,75-1,25% nel settore della formazione, della salute e del sociale.