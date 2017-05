Primo maggio: diversi fermi a Zurigo

Diverse persone sono state fermate a Zurigo durante e dopo la manifestazione del Primo maggio a Zurigo, che ha riunito circa 12'000 dimostranti. Ne ha dato notizia in serata la polizia cantonale, aggiungendo che fornirà maggior precisazioni domani.

Una decina di persone sono state fermate già nel corso del pomeriggio, innanzitutto a scopo di identificazione, e sono state in maggioranza rilasciate quasi subito.

Poco dopo le 17 un gruppo di circa 80 persone, in parte mascherate, si è diretto verso il consolato generale di Turchia. Alcuni manifestanti hanno imbrattato di vernice l'edificio, come pure un veicolo. La polizia ha fermato in questa occasione parecchie persone nei distretti cittadini (Kreise) 6 e 1, indica il suo comunicato.