Processi troppo lunghi, magistrato pagherà 20 mila euro

A pagare per "scarsi risultati in termini di produttività" che si traducevano in una lentezza esasperata per il deposito delle sentenze, Aldo Giancotti 60 anni al tempo delle contestazioni al tribunale di Belluno e ora alla Corte d'Appello di Venezia.

Nonostante al magistrato, come indicano i quotidiani locali, sia stata riconosciuta dedizione al lavoro e scrupolosità nella preparazione delle istruttorie e dei documenti, in sette casi, a fronte delle migliaia di cause trattate nella sua carriera, impiegò oltre tre anni a scrivere le sentenze. Giancotti si è difeso ricordando il troppo lavoro e l'esigenza di sostituire alcuni colleghi ma per la Corte dei Conti il suo comportamento sarebbe stato legato a incapacità di organizzarsi il lavoro.