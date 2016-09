A processo giornalista ungherese che sgambettò migranti

L'apertura di un processo nei confronti di Petra Laszlo, 37 anni, giornalista del canale N1TV del partito estremista Jobbik, è stata presa dalla Procura di Szeged (nel sud dell'Ungheria). I video che la riprendevano mentre scalciava alcuni profughi l'8 settembre 2015 destò sdegno a livello globale.

La giornalista si giustificò sostenendo di essersi spaventata quando un consistente gruppo migranti siriani aveva sfondato un blocco della polizia, ma la tv l'ha licenziata: l'intenzionalità e la crudeltà dello sgambetto fatto a un uomo con in braccio il figlio di sei anni furono evidenti e diventarono virali sui media.

La Procura, in un comunicato, ha constatato che Laszlo non aveva motivo di sentirsi minacciata ma non ci sono prove che la giornalista abbia agito per razzismo o odio contro i migranti. L'accusa per lei è di "violenza".