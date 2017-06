Progetto fiscale 17: meno sgravi a imprese, più assegni famigliari

Sono queste le grandi linee del nuovo Progetto fiscale 17 (PF17) presentato oggi dal consigliere federale Ueli Maurer.

Il PF17 è stato elaborato dopo la bocciatura popolare della Riforma III dell'imposizione delle imprese. L'obiettivo è rimasto lo stesso: compensare la prevista abolizione degli statuti speciali per le società holding e quelle di gestione invisi all'Unione europea e all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) con altri strumenti fiscali volti a preservare la concorrenzialità della Svizzera in ambito internazionale, limitando le perdite fiscali per Confederazione, cantoni e comuni.