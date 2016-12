PS non sosterrà Stojanovic nel referendum contro legge immigrazione

Il partito socialista (PS) non sosterrà il referendum lanciato dal politologo ticinese Nenad Stojanovic contro la legge d'applicazione dell'iniziativa popolare "Contro l'immigrazione di massa" divenuta articolo costituzionale.

Lo ha detto Géraldine Savary, vicepresidente del partito, durante la trasmissione radiofonica Forum della radiotelevisione romanda RTS.

"La soluzione adottata in dicembre dal parlamento è a favore della manodopera indigena e fa in modo che le persone iscritte alla disoccupazione possano trovare un impiego": permette dunque di far rispettare la volontà popolare, ha affermato la consigliera agli Stati vodese. Secondo Savary, ora è venuto il momento di "voltare pagina".