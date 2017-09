PS si rammarica della non-elezione di una donna in governo

Il Partito socialista (PS) si rammarica della poca rappresentanza femminile in Consiglio federale. Spetterà ai partiti borghesi di assicurare un equilibrio in questo senso durante la prossima elezione.

Per quanto riguarda il nuovo eletto, Ignazio Cassis, il PS si attende da lui un rafforzamento delle misure di accompagnamento nelle relazioni con l'UE, una politica finanziaria "senza paraocchi ideologici" e più in generale "una politica per il bene della popolazione e non al servizio di un partito o di gruppi di interesse".

Il presidente del PS Christian Levrat non si attende tuttavia una modifica fondamentale della linea politica del governo. "Ci sarà un cambiamento di vocabolario e una comunicazione più offensiva, ma non grandi evoluzioni", ha dichiarato all'ats. Riguardo alla vicinanza di Cassis all'UDC Levrat ricorda che "non gli ha mai fatto concessioni" e raccomanda ai democentristi di non essere troppo "ingenui".