Puerto Rico, vittime uragano salgono a 43. Emergenza sanità

Molte persone sono morte in seguito alla mancanza di energia elettrica, soprattutto negli ospedali, per lo stop ai condizionatori, alle apparecchiature per l'ossigeno e alle dialisi, i cui trattamenti orari sono ora ridotti del 25% per la carenza di stabili rifornimenti di diesel per alimentare i generatori. I pazienti in dialisi a Puerto Rico sono circa 6000.

Il 40% dell'isola manca ancora di acqua potabile a causa del blackout, che interessa l'85% del territorio. In aumento i casi di leptospirosi e di altre infezioni batteriche.