Putin da Erdogan ad Ankara, in agenda Siria e missili S-400

Il presidente russo Vladimir Putin sarà oggi ad Ankara per un incontro con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Al centro della visita, preceduta da una telefonata tra i due leader lunedì scorso, ci saranno le crisi regionali e i rapporti bilaterali.

In particolare è previsto un confronto sul prossimo schieramento di truppe turche nella provincia siriana di Idlib, annunciato da Erdogan nell'ambito delle zone di 'de-escalation' concordate con Mosca e Teheran nei colloqui di Astana. In agenda anche il referendum sull'indipendenza del Kurdistan iracheno. Dopo il plebiscito di lunedì in favore di un addio a Baghdad, i due leader hanno già ribadito "l'importanza dell'integrità territoriale di Iraq e Siria".

Il faccia a faccia verterà anche sui rapporti bilaterali, con un focus sull'acquisto da parte di Ankara del sistema missilistico di difesa aerea S-400 da Mosca, che ha suscitato "preoccupazioni" in ambito Nato. Previsto anche un confronto sulla rimozione dell'embargo russo all'acquisto dei pomodori turchi, imposto dopo la crisi del 2015 per l'abbattimento del jet di Mosca al confine con la Siria.

Secondo il programma ufficiale, l'arrivo di Putin al palazzo presidenziale di Ankara è previsto nel tardo pomeriggio. L'incontro sarà seguito da una conferenza stampa congiunta fissata in serata.