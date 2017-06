Putin, più semplice manifestare in Russia che in Occidente

È più facile manifestare in Russia che in Occidente. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin incontrando i nuovi membri della Camera Pubblica. "Che fine ha fatto il movimento Occupy Wall Street?", ha sottolineato Putin.

"Scomparso, come sciolto nell'acido, l'FBI ha lavorato in modo molto professionale. Lì - in America, ndr - ci può essere fermento solo dove è permesso. In Russia invece è tutto un po' più semplice e un po' più libero".